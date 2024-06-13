Жители Искитима возмутились укладкой асфальта в лужи под ливнем

Жители Искитима были возмущены тем, что асфальт укладывали в лужи во время ливня.

В среду, 12 июня, в городе Искитим Новосибирской области на улице Линейной дорожные службы занимались укладкой асфальта в глубокие лужи. Покрытие восстанавливали в рамках гарантийного ремонта, хотя оно не прослужило даже минимального срока.

Согласно нормативам, асфальтировать дороги можно и в дождливую погоду, но при этом поверхность, на которую будет укладываться горячая смесь, должна быть предварительно высушена. Однако на видео, опубликованном в паблике «Наш город Искитим», видно, что асфальт укладывают прямо в лужи, глубина которых составляет несколько сантиметров.

«Это вредительство. По-другому и не скажешь», «Город непуганых идиотов», Почему нет контроля за этим дурдомом???», — пишут пользователи под видео. Об этом сообщает Atas.Info.

Напомним, что в Новосибирской области мошенники обманули пенсионерку на 150 тысяч рублей.