Бывший вице-мэр Новосибирска Терешкова заявила, что она больше не чиновница

Анна Терешкова, бывший вице-мэр Новосибирска, сообщила, что больше не считает себя чиновницей.

Бывший вице-мэр Новосибирска Анна Терешкова в своем телеграм-канале написала о том, что больше не считает себя чиновницей.

Анна Терешкова работала в администрации более 10 лет.

«Всегда считала себя простым человеком, который любит Новосибирск, а не чиновницей. Буду скучать по людям, проектам, которые мы создавали, команда у нас прекрасная, проектов еще минимум на 10 лет. Моя задача была создать уникальную команду, раскрутить маховик проектов, чтобы все дальше работало без меня», — написала Терешкова.

Она также добавила, что задуманные проекты в то время, когда она еще работала, обязательно осуществятся.

Напомним, что новосибирский врач Извекова назвала противоклещевой иммуноглобулин ненадежным средством.