Дольщиков ещё 12 долгостроев региона ждут компенсации за непостроенное жильё

Благодаря взаимодействию Правительства Новосибирской области с ППК «Фонд развития территорий» уже более 2,3 тысяч дольщиков нашего региона получили компенсации за свое непостроенное жилье. На эти цели из федерального и областного бюджетов направлено более 6 млрд рублей.





Заместитель министра строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов отметил, что сегодня проблемы 35 долгостроев региона решаются благодаря применению механизма ППК «Фонд». Дольщики 27 домов получают компенсации, еще 8 домов достраиваются (из них 4 дома уже введены в эксплуатацию: дом № 6 по ул. Вилюйская, дом № 18 по ул. Калинина в г. Обь, дом № 12 в р.п. Краснообск и дом № 12 в микрорайоне Закаменский).



«Прошедшие два года стали прорывом в решении вопроса обманутых дольщиков региона. Количество долгостроев сократилось в десять раз. Сегодня остается 6 жилых домов, включенных в единый реестр проблемных объектов, по каждому дому разработан алгоритм выхода из кризисной ситуации», – отметил Дмитрий Богомолов.



Продолжается работа и по выплате компенсаций дольщикам, некоторые граждане все еще не обратились за выплатами. Так, за восстановлением прав необходимо обратиться дольщикам: микрорайона «Радужный» в селе Верх-Тула (дома № 17/ 4 и 17/6), домов микрорайона «Новомарусино» (дома № 1 и 5), домов в селе Новолуговое по ул. Октябрьская (дома № 4 и 5), домов в Новосибирске по ул. Волховская, стр. 37, д. 4; ул. Связистов, стр. 161, домов №15 и 3; ул. Геодезическая; ул. Дуси Ковальчук, 242, блок секции 1, 2, 3; ул. Приморская, д. 28/1, ул. Вилюйская, 5.



Дмитрий Богомолов подчеркнул, в регионе продолжается работа по восстановлению прав дольщиков с применением и других механизмов помощи: реализация масштабных инвестпроектов, выдача адресных субсидий и субсидирование ЖСК на благоустройство прилегающей территории, техприсоединение к коммуникациям и установку лифтов.



Подробности на сайте ППК «Фонд развития территорий» и по телефону министерства строительства Новосибирской области.