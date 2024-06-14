Компания Группы «Сибантрацит» зарегистрируется в Новосибирской области

В Новосибирской области планирует зарегистрироваться компания Группы «Сибантрацит».

ООО «Обогатительный комплекс «Листвянский», который входит в группу компаний «Сибантрацит», планирует сменить адрес регистрации. Теперь компания будет располагаться в поселке Листвянском в Искитимском районе Новосибирской области. До этого момента компания была зарегистрирована в городе Мыски, который находится в Кемеровской области.

В 2019 году было основано ООО «Обогатительный комплекс «Листвянский». Предприятие специализируется на обогащении угля и является одним из ведущих в своей отрасли.

Генеральным директором компании является Евгений Рябец, а учредителем — АО «Разрез «Колыванский», входящее в Группу «Сибантрацит». Уставный капитал предприятия составляет 10 миллионов рублей.

За 2023 год выручка компании выросла на 909% и составила 1,6 миллиарда рублей. Чистая прибыль составила 43,6 миллиона рублей.

Еще одно предприятие Группы «Сибантрацит» — ООО «Разрез Верхнетешский» — планирует сменить регистрацию с Мысков на Новокузнецк.

Напомним, что в Новосибирске дольщиков 12 долгостроев региона ждут компенсации.