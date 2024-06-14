Крупный банк и музыкальная онлайн платформа рассказали посетителям выставки «Россия», что слушают сибиряки

Булгаков и Anna Asti: Звук вместе со Сбером выяснили, что любят слушать больше всего жители Сибирского региона.

Любимым жанром для сибиряков является поп, а самым прослушиваемым артистом – Anna Asti. Кроме того, в число самых популярных музыкальных исполнителей вошли баста, Zivert, HammAli & Navai и группа «Король и Шут».

В списке самых популярных аудиокниг преобладают иностранные детективы, а из отечественной литературы почти во всех регионах присутствия Сибирского банка является «Мастер и Маргарита» Михаила Булгакова. Исключение составляют Кемерово, жители которого предпочитают «Дюну» Фрэнка Герберта.

Детское радио «ХРУМ. Сказочный детектив» — самый прослушиваемый подкаст во всех регионах Сибири.

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Сибирь в павильоне банка на ВДНХ – это уникальное событие, и мы старались наполнить это время уникальным контентом. Каждая открытка, сделанная с коллегами из Звука, рассказывает не только о фаворитах в музыке, аудиокнигах и подкастах, но и ключевых региональных проектах – такой формат позволяет сделать информацию ярче и интереснее».

Илья Карпухин, директор по контенту HiFi-стриминга Звук:

«Музыка и другой аудиоконтент — это часть культурного кода, и нам приятно помогать жителям из разных уголков страны узнавать, а что слушают соседи, чтобы пополнять свои коллекции, находить новое и слушать любимое»

Экспозиция банка на международной выставке-форуме «Россия» находится в павильоне №2 («Робостанция») ВДНХ возле фонтана «Дружба народов». Вход для всех бесплатный.