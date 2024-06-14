Новосибирские грибники похвастались своими находками: 20 фото с лесными дарами

В Новосибирской области грибной сезон обычно начинается в мае.

В 2024 году первые сообщения о найденных съедобных грибах появились 5 мая. Тогда грибники обнаружили сморчковые шапочки в лесах области.

В этом году сезон сморчков был особенно удачным. Новосибирцы собирали эти грибы в больших количествах и делились своими впечатлениями в социальных сетях. Обычно сморчки активно растут с середины апреля до конца мая, но сейчас они уже отошли.

Однако грибной сезон только начинается. По словам жителей, уже появились белые грибы.

«В Каракане пошел белый, сейчас жара 3 дня, повылазят. Едем с супругой в понедельник. Всем хороших уловов!» — написал один из пользователей.

Уже появились подберезовики, сыроежки и маслята. Один из грибников рассказал, что собрал в Караканском бору 30 литров маслят.

При этом многие рекомендуют идти за грибами сразу после дождей в теплый день.

«МК в Новосибирске» собрал подборку фото новосибирцев, которые похвастались своим уловом.