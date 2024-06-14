Новосибирский врач Извекова назвала противоклещевой иммуноглобулин ненадежным средством

Новосибирский врач Извекова считает противоклещевой иммуноглобулин ненадежным средством.

По данным Роспотребнадзора по Новосибирской области, с начала эпидемического сезона в регионе по поводу укусов клещей в медицинские организации обратились 8010 человек.

За последние три недели клещи укусили 4495 человек, что составляет больше половины от всех случаев.

Лабораторные исследования показали, что доля клещей, являющихся переносчиками возбудителей клещевого энцефалита, колеблется от 1,19 до 1,8%.

От энцефалита при укусе клеща можно защититься с помощью укола иммуноглобулина (один из вариантов). Такой укол стоит от 5 до 10 тысяч рублей. При этом иммуноглобулин является «серьезной встряской для организма».

При этом доктор медицинских наук, доцент кафедры детских инфекционных болезней НГМУ Ирина Извекова сомневается в качестве защиты от энцефалита с помощью укола.

«У иммуноглобулина действие предполагается защитное, профилактическое. То есть. мы замещаем то, чего не хватает в данный момент человеку. То есть, он не вакцинирован, он боится заболеть, и поэтому рассчитывают, что иммуноглобулин его защитит. Но дело в том, что никто не знает, какие титры и в каком объеме надо вводить до полной защиты», – рассказала Извекова.

По словам Ирины Извековой, результаты исследований, проведенных на европейских клещах и вирусах, показали, что иммуноглобулин не обеспечивает 100% защиту от всех видов заболеваний. Более того, эффективность препарата может варьироваться от 0% до 80% в зависимости от того, кому он был введен.

Она утверждает, что введение иммуноглобулина с большим количеством антител может предотвратить клещевой энцефалит на некоторое время или отсрочить развитие болезни. Однако, по ее словам, доза, которую обычно вводят пациентам, часто недостаточна для полной защиты.

Эксперт считает, что покупка страхового полиса от укуса клеща имеет смысл только с точки зрения получения денежной компенсации и оплаты медицинских услуг, если они потребуются.

«Болезнь и деньги — это два разных полюса проблемы. От болезни никакой иммуноглобулин и другие препараты не спасут, если человек будут инфицирован. И поэтому во всем мире стандартно, жёстко, чётко формулируется мысль: «Хотите не болеть – вакцинируйтесь». Все, живя в природном очаге, должны быть вакцинированы. Вариантов нет. И, повторю, иммуноглобулин – это не то средство, на которое можно рассчитывать и надеяться. Надо это отчетливо понимать», — рассказала специалист BFM-Новосибирску.

Ирина Извекова сообщила, что в настоящее время в Академгородке разрабатывается препарат на основе моноклональных антител. В отличие от иммуноглобулина, этот препарат будет иметь более направленное, «прицельное» действие.