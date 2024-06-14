Новосибирцам рассказали о возможном мошенничестве при покупке билетов

В Новосибирске возможно мошенничество при покупке билетов на концерты и спектакли.

По данным пресс-службы Сибирского Главного Управления Банка России, мошенники создают фишинговые сайты, которые выглядят как официальные ресурсы, чтобы обмануть покупателей.

Чаще всего поддельные сайты появляются во время начала продаж билетов на популярные мероприятия. После оплаты покупатели получают подтверждение о покупке, но билеты так и не поступают, что ведет к потере денег.

Эксперты рекомендуют быть осторожными и проверять подлинность сайтов перед покупкой билетов. Официальные информационные ресурсы организаторов событий часто указывают точные даты начала продаж и адреса официальных партнеров, где можно безопасно приобрести билеты.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске 25 мигрантов-уклонистов с Хилокского рынка увезли в военкомат.