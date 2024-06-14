Новый Дом появился у некоммерческих общественных организаций Новосибирской области

Губернатор Андрей Травников оценил возможности для работы, созданные в Доме общественных организаций, и на первом, прошедшем в день открытия, дискуссионном мероприятии обозначил и первые задачи для специалистов ДОО.

Сегодня важно найти своё место в поле всех структур, которые взаимодействуют с некоммерческими организациями. «Задача непростая, потому что выполнять её с нуля, как говорится, самому писать под себя картину, всегда проще, чем вписаться в уже существующее полотно.

Структура у нас очень разнообразная. Это и прямое взаимодействие областного минрегиона, это взаимодействие с управлением по общественным связям мэрии, это сеть ресурсных и молодёжных центров и открытых пространств, которые тоже, по сути дела, занимаются взращиванием сообществ и будущих НКО. Это представительство Фонда президентских грантов, Штаб общественной поддержки партии «Единая Россия», другие негосударственные структуры, фонды, компании, соответствующие площадки. Сказать, что в Новосибирской области некоммерческим организациям негде приземлиться и получить какую-то помощь и консультацию, наверное, нельзя. И задача, чтобы Дом общественных организаций нашёл своё место в этой разнообразной сети. Хотелось бы, чтобы это действительно было открытое пространство, которое объединяло все остальные ресурсы», — подчеркнул Андрей Травников.

Он также отметил, что в ходе дискуссии уже прозвучали конкретные направления работы, которые могут быть востребованы. Так, нужно собирать некоммерческие организации, которые занимаются схожей деятельности пытаться формировать устойчивые сообщества, запрос на это есть. Иногда такие организации просто не знают друг о друге. Второе — обучение по разным направлениям.

Ещё один важный вектор работы — сотрудничество общественников с бизнесом, который, как акцентировал внимание Губернатор, высказывает запрос на участие и в неэкономической части жизни региона. Речь о компаниях некрупных, относящихся к МСП.

«Говорят: подскажите, кому помочь. Причём развитие этого стремления проходит как минимум в два этапа: сначала поддержка разовых проектов и отдельных некоммерческих организаций, потом осознание, что этим делом нужно заниматься серьёзно. И вот тогда возникает вопрос: оказывается общественники и сотрудники бизнес-компаний говорят на разных языках. Их ещё нужно научить друг друга понимать. Дом общественных организаций, как мне кажется, может стать местом не только для общественных организаций, но и для нашего предпринимательства, которое тянется к социальным проектам», — обозначил направление работы глава области.

С новосельем общественные организации поздравил и Сенатор РФ Александр Карелин.

На новой площадке мероприятия будет проводить Общественная палата региона. «Дом общественных организаций. Такая идея у нас была и раньше. Это востребовано. И такие дома должны помогать находить совместные проекты разным организациям. И дом должен наполняться конкретными смыслами, делами. Общественники будут работать на благо и процветание нашей области», — отметила председатель Общественной палаты Новосибирской области, председатель новосибирского отделения Российского общества «Знание» Галина Гриднева.

Добавим, что в Доме общественных организаций в режиме одного окна — по принципу работы МФЦ — можно получить консультацию по актуальным для НКО темам.

Сегодня, наряду с традиционными направлениями работы некоммерческих организаций, появляются новые и очень востребованные, как например, развитие общественной дипломатии. Образовательные программы в этом направлении будут регулярно проходить на площадке Дома — это государственная задача.