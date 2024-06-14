Ольга Бузова забрала подаренного ей на концерте в Новосибирске огромного медведя

Ольга Бузова забрала медведя, которого ей подарили на концерте в Новосибирске.

Ольга Бузова, известная певица, взяла с собой в Москву медведя, которого она получила в подарок на концерте в Новосибирске.

Двушка сделала фото с игрушкой в лифте и в аэропорту Толмачево. Ольга спала всего 4,5 часа, но уже села в самолет.

Певица также поблагодарила ее зрителей и рассказала, что обязательно посмотрит все отметки с ней в интернете.

«Поднять подняли, а разбудить забыли, весь чемодан в ваших подарках, мои хорошие, спасибо вам Новосибирск», — подчеркнула Бузова.

Напомним, что в Новосибирске согласовали репертуар Элджея для выступления на фестивале.