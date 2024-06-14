Певица МакSим выступит в Новосибирске после тяжелой болезни

В Новосибирске певица МакSим исполнит свои хиты.

В эти выходные, с 15 по 16 июня, в парке “Арена” Новосибирска пройдет фестиваль “Черника Music Fest”, на котором выступят множество популярных артистов, исполнив свои самые лучшие песни.

Одной из приглашенных гостей стала певица МакSим, которая после болезни и долгого восстановления решила вернуться на сцену.

Ранее было известно, что в июне 2021 года певица попала в больницу, где находилась на ИВЛ, после того как ее госпитализировали с поражением 75% легких, спустя полтора месяца артистку вывели из комы.

Напомним, что в эти выходные в Новосибирске ожидается аномальная жара.