Ремонт ул. Писарева в Новосибирске ведут в ускоренном темпе сразу несколько бригад

В активной стадии находится ремонт ул. Писарева, который ведется в рамках национального проекта «Безопасные качественные дороги». Работы с наступлением благоприятных погодных условий ведутся круглосуточно – поточным методом. Ввести объект в эксплуатацию планируют раньше контрактных сроков – не в конце, а к началу третьего месяца лета.

Работы на данном дорожном объекте ведет подрядная организация ООО «Дорсиб плюс». Строительный контроль выполняет ООО «Технадзор».

Ремонт захватывает участок улично-дорожной сети от ул. Железнодорожной до ул. Ипподромской протяженностью 1,7 км. Предварительная стоимость работ – 127 млн рублей.

«Это объект комплексного ремонта, где у нас запланированы ремонт проезжей части, тротуара, замена бортовых камней, замена-устройство недостающих дорожных знаков и нанесение разметки из термопластика. Сегодня ведутся работы по устройству верхнего слоя асфальтобетона, выполнено примерно 50%. Также уже выполнены работы по установке дорожных камней примерно на 90%, по устройству выравнивающего слоя – на 100% и по устройству тротуаров – примерно на 30%. Срок завершения по контракту – 30 августа. Я думаю, выполним работы досрочно – до конца июля. К 1 августа планируем ввести этот объект в эксплуатацию», – рассказал начальник отдела ремонта автомобильных дорог «Управления дорожного строительства» Владислав Кондратьев.

По словам директора по производству дорожной компании «Дорсиб плюс» Вадима Тимошенко, этот участок сложный, очень много коммуникаций, часто ведется ремонт теплосетей, много колодцев, что усложняет устройство покрытия. Также на объекте низко находятся троллейбусные провода, это усложняет процесс в целом.

Несмотря на сложности, подрядчик организует рабочий процесс таким образом, чтобы не только довести объект до нормативного состояния качественно, но и выполнить работы быстрее. В частности, большой объем асфальтирования проезжей части производят в ночное время, создавая определенные неудобства жителям близлежащих домов.

«Пытаемся выполнить работы в срок, даже раньше срока, потому что сейчас погода установилась. Все этапы стараемся организовать поточным методом, чтобы максимально использовать период хорошей погоды. Работает несколько бригад одновременно: днем работает около 30 человек на устройстве бордюров, тротуаров и всего остального. Ночью, с учетом работы асфальтобетонного завода, который обеспечивает процесс – 20-25 человек», – отметил Вадим Тимошенко.

МКУ «Управление дорожного строительства» мэрии Новосибирска приносит извинения горожанам за неудобства, которые доставляет ночной ремонт дорог, просит отнестись к этому с пониманием. В результате проведенных работ улично-дорожная сеть города будет приведена в нормативное состояние, что должно положительно сказаться не только на внешнем облике города, но и сделать более комфортной жизнь новосибирцев.

Для справки: в этом году в Новосибирске будут отремонтированы более 60 километров дорог: 19,2 километра по национальному проекту «Безопасные качественные дороги и 47,6 километра – по программе «Развитие автомобильных дорог».