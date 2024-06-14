С февраля 2025 года в России возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров

С февраля 2025 года в России планируют возобновить индексацию пенсий для работающих пенсионеров.

10 июня 2024 года премьер-министр Михаил Мишустин объявил о возобновлении индексации пенсий для работающих пенсионеров с 1 февраля 2025 года.

На данный момент в России насчитывается 7,8 миллиона работающих пенсионеров.

Татьяна Голикова, занимающая должность вице-премьера, заявила, что для индексации пенсий потребуется как минимум 100 миллиардов рублей из бюджета.

Она отметила, что в социальном фонде достаточно средств и доходы поступают стабильно. По словам Голиковой, решение об индексации будет реализовано с 1 февраля, как и было объявлено президентом.

По информации Социального фонда России, средний размер пенсии в настоящее время составляет 20,8 тысячи рублей. Для работающих пенсионеров эта сумма составляет 17,3 тысячи рублей, а для неработающих — 21 тысячу рублей.

Ранее было замечено, что некоторые пенсионеры увольнялись, чтобы пересчитать свою пенсию, а затем возвращались на рынок труда, но уже неофициально.

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