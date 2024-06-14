С начала 2024 года в Новосибирске поступило 827 жалоб на бездомных собак

С начала 2024 года в Новосибирске было зарегистрировано 827 обращений, связанных с бездомными собаками.

По данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, с начала 2024 года в городе было подано 827 заявок на отлов бездомных животных. Кроме того, поступило четыре заявки на утилизацию биологических отходов.

В этом году в администрацию поступило 827 заявок на отлов бездомных животных, а годом ранее их было гораздо больше — 2190.

С начала 2024 года было отловлено 349 бездомных животных. После того как им проведут необходимые процедуры, они будут возвращены на прежние места обитания. Некоторых животных передадут прежним или новым владельцам.

По информации, полученной от общественной приемной мэра Новосибирска, с начала текущего года было зарегистрировано 65 обращений, связанных с проблемой бродячих собак. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирской области выпустили в водоемы более 73 млн мальков ценных видов рыб.