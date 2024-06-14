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общество

С начала 2024 года в Новосибирске поступило 827 жалоб на бездомных собак

Фото: Сиб.фм

С начала 2024 года в Новосибирске было зарегистрировано 827 обращений, связанных с бездомными собаками.

По данным департамента энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии Новосибирска, с начала 2024 года в городе было подано 827 заявок на отлов бездомных животных. Кроме того, поступило четыре заявки на утилизацию биологических отходов.

В этом году в администрацию поступило 827 заявок на отлов бездомных животных, а годом ранее их было гораздо больше — 2190.

С начала 2024 года было отловлено 349 бездомных животных. После того как им проведут необходимые процедуры, они будут возвращены на прежние места обитания. Некоторых животных передадут прежним или новым владельцам.

Фото С начала 2024 года в Новосибирске поступило 827 жалоб на бездомных собак 2

По информации, полученной от общественной приемной мэра Новосибирска, с начала текущего года было зарегистрировано 65 обращений, связанных с проблемой бродячих собак. Об этом сообщает «АиФ-Новосибирск».

Напомним, что в Новосибирской области выпустили в водоемы более 73 млн мальков ценных видов рыб.

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Нина Раневская
Журналист

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