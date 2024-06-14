«Сердце кровью обливается»: жители Новосибирска спасли погибающих уточек, собрав 40 мешков мусора

Сибиряков удручала свалка, расположенная в десяти минутах от многоэтажек. Там живут уточки, но их потомство гибнет.

Новосибирцы организовались через соцсети после того, как в паблике АСТ-54 заметили пост, посвященный свалке в Заельцовском районе (недалеко от площади Калинина, за возвышающейся новостройкой «Тайм Сквер»).

Пост был размещен 11 июня неравнодушные сибиряки начали с того, что их сердце обливается кровью. Они не могут видеть груды мусора недалеко от дома, а также переживают за уточек, которые там обосновались. Оказалось, что пернатые обзавелись потомством, но несколько детенышей уже погибли, условия непригодны для жизни.

Сибиряки призвали всех неравнодушных присоединиться и помочь очистить «мусорное» пространство в Заельцовском районе. Десятки людей отозвались: 14 июня активисты опубликовали новый пост, где рассказали, что им удалось собрать 40 мешков мусора. Необходимо не останавливаться на достигнутом, также они приглашают в свою команду мужчин-добровольцев так как есть потребность в мужской физической силе.

Ранее сообщалось, что пенсионерка из Барабинска Новосибирской области отправится на восемь лет в колонию за убийство сожителя. Сибирячку также обяжут выплатить полмиллиона рублей в качестве моральной компенсации семье погибшего.