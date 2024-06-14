В Академгородке Новосибирска заметили онаниста

В Академгородке Новосибирска был замечен онанист.

В телеграм-канале «Инцидент Новосибирск» появился пост, в котором жительница Новосибирска рассказала, что в Академгородке был замечен онанист.

Так, по словам девушки, 13 июня около 16:00 во время прогулки по новому мосту Ботанического сада их начал преследовать мужчина.

Девушка описала его внешность: средних лет, на электросамокате, рост 180–185 см, славянская внешность, короткая cтрижка, светлые волосы, крупное телосложение, темные штаны и серая футболка.

Изначально они обратились к нему с просьбой показать дорогу. Мужчина вел себя доброжелательно, а после того, как подсказал путь, уехал.

«Уже на новом мосту, догнал и стал фотографировать нас. После замечания отшутился и мы ушли моста. Зашли по тропинке в чащу, для фотографий. Место людное, несколько тропинок, рядом поселок. Сразу заметили его возле кустов, первая мысль — справляет малую нужду, но присмотревшись, стало ясно, что он открыто мастурбирует», — написала девушка.

После замечаний в сторону мужчины он скрылся с места. Далее очевидцы вышли на большую дорогу и не обнаружили его.

Напомним, что в Новосибирске еще 1245 жителей пострадали от клещей за неделю.