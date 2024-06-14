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наука

В болотах Сибири обнаружили мощный источник опасного газа

Фото: Сиб.фм

В Сибири нашли источник парникового газа — он очень опасен.

Как сообщили в пресс-службе Новосибирского государственного университета, в болотах Западной Сибири был выявлен мощный источник парникового газа – метана.

На протяжении года ученые изучали пробы местной воды и обнаружили необыкновенно крупный сдвиг в изотопном составе метана, что и подтвердило болотное происхождение газа.

“Мощный источник метана будет существовать, пока не исчезнут болота”, — рассказали специалисты.

Также, по их словам, исчезновение уже грозит болотам Луизианы – они затапливается солеными океанскими водами.

Напомним, что в центре СКИФ в Новосибирске начался монтаж оборудования

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Валерия Митрохина
Журналист

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