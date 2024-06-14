В Новосибирск впервые привезут уникальную выставку культуры Древнего Египта

В Новосибирске впервые представят уникальную выставку, посвященную культуре Древнего Египта.

В Новосибирском государственном художественном музее состоится уникальная выставка, на которой будут представлены древнеегипетские памятники искусства и предметы, связанные с мумификацией. Коллекцию привезут из столичного Государственного музея изобразительных искусств имени Пушкина (ГМИИ).

Выставка начнет работу 5 июля и продлится до 8 сентября.

Этот проект уникален тем, что в нем объединяют мультимедийные технологии с подлинными древнеегипетскими экспонатами.

Напомним, что стало известно, кто из звезд выступит в Новосибирске 15 и 16 июня на Черника Music Fest.