В Новосибирске арестовали руководителя «ГИС-Эксперт» Казакова по делу о взятке замначальнику ТУАД

Руководителя «ГИС-Эксперт» Андрея Казакова арестовали по делу о взятке замначальнику ТУАД.

По данным следствия, замначальник ТУАД Константин Громенко в период с 2015 по 2023 годы получал взятки от директоров коммерческих предприятий за помощь в заключении контрактов и защиту их бизнеса. Одним из подельников дела является руководитель «ГИС-Эксперт» Андрей Казаков.

Сегодня новосибирский Центральный районный суд отправил его в СИЗО на 2 месяца, до 13 августа.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирске продлили срок задержания замначальнику ТУАД Константину Громенко