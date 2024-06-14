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недвижимость общество

В Новосибирске дольщиков 12 долгостроев региона ждут компенсации

Фото: Сиб.фм

За недостроенное жилье дольщики еще 12 долгостроев ждут своей компенсации.

Как сообщил заместитель строительства Новосибирской области Дмитрий Богомолов, благодаря ППК «Фонд развития территорий» 2 300 дольщика региона получили более 6 миллиардов рублей за недостроенное жилье.

По его словам, из 35 долгостроев дольщики 27 уже получили компенсации и еще 12 ждут своей очереди.

Дмитрий Богомолов отметил, что в процесс восстановления прав дольщиков в регионе вовлечены также масштабные инвестпроекты и разнообразные адресные субсидии.

Напомним, что в Новосибирске за мошенничество с маткапиталом осудили 55-летнюю цыганку

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Валерия Митрохина
Журналист

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