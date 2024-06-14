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общество

В Новосибирске еще 1245 жителей пострадали от клещей за неделю

Фото: BFM-Новосибирск

За неделю 1 245 жителей Новосибирской области пострадали от клещей.

В пресс-службе регионального управления Роспотребнадзора сообщили о том, что в период с 5 по 11 июня 2024 года в Новосибирской области было зарегистрировано ещё 1 245 случаев укуса клещом.

Наибольшая активность клещей зарегистрирована в Новосибирском (256), Мошковском (123) и Тогучинском (107) районах. А в Новосибирске клещи чаще всего кусали людей в Заельцовском (69), Советском (54) и Калининском (26) районах. И ещё 53 жителя области встретили клещей в других регионах.

Напомним, что В Новосибирской области более 3 тысяч детей укусили клещи

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Валерия Митрохина
Журналист

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