В Новосибирске на правом берегу ограничат движение и парковку автомобилей

Мэрия города сообщила об ограничении движения.

По данным пресс-службы мэрии Новосибирска, в период с 13 по 16 июня 2024 года на правом берегу Новосибирска ограничат движение и парковки транспорта.

Уточняется, что на 2 метра сузится проезжая часть улицы Светлой в районе здания № 195Б на улице Николая Островского, также на 4 метра будет сужен парковочный карман вдоль проезжей части улицы Каменской в районе жилого дома № 86.

Напомним, что в Новосибирске двух подростков увезла скорая после ДТП с самокатами.