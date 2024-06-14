В Новосибирске открылся универсальный комплекс в котором можно жить и работать

Новосибирск растёт и развивается, а вместе с ним — архитектура, возможности для бизнеса и проживания. Все более популярными становятся апартаменты. Тому подтверждением стало важное и грандиозное событие — открытие нового апарт-отеля IQ Aparts. Почему именно этот вид недвижимости набирает обороты в Новосибирске — в нашем материале.



IQ Aparts на Кирова 113/2 построила компания «Камея», она находится на рынке уже 35 лет. К 2023 году застройщик построил 11 жилых домов: «Лазурит», «Оникс», «Топаз», «Дианит», «Фианит» и более 20 прочих объектов.

Управляющий партнёр, коммерческий директор ООО СЗ «Камея» Алексей Баев рассказывает об идее создать IQ Aparts следующее:

На самом деле, путешествуя по миру, по России мы очень часто сталкивались с такими комплексами. Это всегда было интересно, что-то необычное. В Новосибирске такого не было, плюс в Новосибирске не было таких вещей как доходных бизнес, именно арендный. Чётко сформированный и с понятным продуктом. И мы поэтому решили создать на этом месте такой объект, чтобы в Новосибирске появилась интересная изюминка.

Алексей отмечает, что самым важным была концепция:

Мы очень много провели встреч с собственниками компаниями, с теми, кто уже занимается этим бизнесом в России и за рубежом, чтобы понять, что нам нужно привнести, какие вещи сюда, чтобы это стало востребовано именно у потребителя, — рассказывает он.

Проект апарт-отеля IQ Aparts получил несколько наград: признание на федеральной премии Urban Awards 2023, победил в номинации «Лучший региональный комплекс апартаментов комфорт-класса», а также завоевал звание «Самого инвестиционно-привлекательного проекта» премии «Выбор года» в сфере дизайна и строительства. Представители агентств недвижимости отмечают, что работа с застройщиком шла продуктивно.

Мне лично очень импонирует подход, когда застройщик ещё на этапе проектирования здания опирается на опыт управляющей компании, которая знает, как она потом будет управлять этими номерами и плюс ко всему широкий арсенал инструментов продажи. То есть очень много было разных договорённостей с разными банками. Мы обладали максимальным разносторонний и видами ипотеки, и ставками по ней, и рассрочками. Ну и понятно, что были и наличные средства, — делится впечатлениями Евгения Веленская из агентства недвижимости «Поиск метров».

Апарт-отель находится рядом с оживлённой городской магистралью. В двух минутах ходьбы остановка «Октябрьский универмаг», а до станции метро «Октябрьская» — 10 минут ходьбы.

Живётся здесь прекрасно. Всё устраивает, уже живу здесь месяц остановка в двух минутах, сажусь на троллейбус и доезжаю за минут 10 до центра спокойно, — рассказывает жительница IQ Aparts, Анна Тарасова.

На первом, втором и третьем этажах апарт-отеля находятся коммерческие площади. Здесь можно разместить собственный офис, сдавать помещения в аренду и получать доход, что привлекательно для бизнеса. В самом комплексе будут размещены магазины, салоны красоты, медицинские услуги, прачечная, кафе. На первом этаже обустроено уютное и большое лобби, в котором можно встретить гостя или провести переговоры с партнёром.

Апартаменты для проживания расположились с четвертого по 25-й этаж. Здесь есть как однокомнатные и двухкомнатные, так и трёхкомнатные квартиры. Все они сданы с дизайнерским ремонтом под ключ — есть мебель и бытовая техника. В шаговой доступности: больницы, учебные заведения, магазины, торговые центры, множество маршрутов общественного транспорта.

Несмотря на то, что в Новосибирске апартаменты — это уже не редкость, но та волна, которая пошла с прошлого года и тот прогресс, объём сделок, который в Новосибирске рекордный был в прошлом году — он показывает интерес рынка к этому продукту, потому что в Новосибирске объективно дефицит недвижимости для инвесторов с небольшим чеком. Тот продукт, который начали выводить разные девелоперы на рынок в качестве апарт-отелей он интересен. Сколько он проживёт — непонятно. Скорее всего, он будет жить долго, но рынок ещё далеко не насыщен. Ещё есть куда развиваться. Этот проект, наверное, номер с точки зрения привлекательности и минимизации рисков, — рассказывает о плюсах апарт-отелей совладелец, руководитель компании Nazarov & Partners Александр Назаров.

По словам экспертов, апартаменты — один из самых подходящих вариантов для сдачи помещений в аренду и получения пассивного дохода. «Камея» не просто апартаменты, а готовый арендный бизнес – во-первых дизайнерский ремонт под ключ, во-вторых, апартаменты можно укомплектовать мебелью и техникой с установкой, в-третьих, при заключении договора с УК можно предоставить МТЛ-Апарт весь процесс организации и сдачи в аренду. Несмотря на то, что такая практика в Новосибирске пока в начале пути. Апартаменты решают важную задачу — предоставляют возможности для бизнеса и размещения гостей. В Новосибирске регулярно проводятся семинары, форумы, деловые мероприятия и на фоне этого наблюдается дефицит гостиничных номеров. В самом ближайшем будущем апартаменты помогут решить этот вопрос и сделают Новосибирск ещё более привлекательным.

Планировки видовых апартаментов

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