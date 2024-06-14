В Новосибирске пенсионерку осудили на 8,5 лет за убийство сожителя

В Новосибирске пенсионерку приговорили к 8,5 годам лишения свободы за убийство сожителя.

Как сообщает пресс-служба прокуратуры Новосибирской области, Барабинский районный суд вынес приговор в отношении 64-летней местной жительницы. Она осуждена за убийство.

В суде было установлено, что 18 декабря 2023 года во время распития спиртных напитков между осужденной и мужчиной, с которым она проживала, возник конфликт. В ходе конфликта женщина ударила потерпевшего кухонным ножом в сердце. От полученного ранения потерпевший скончался на месте.

Суд назначил ей наказание в виде лишения свободы на 8,5 лет. Также были удовлетворены исковые требования потерпевшей стороны о возмещении расходов на похороны и компенсации морального вреда — более 500 тысяч рублей.

Приговор не вступил в законную силу.

Напомним, что в Новосибирске арестовали руководителя «ГИС-Эксперт» Казакова по делу о взятке замначальнику ТУАД.