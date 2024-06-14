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общество

В Новосибирске похоронили погибшего в 1943 году участника ВОВ

Фото: пресс-центр мэрии Новосибирска

Участника ВОВ, который погиб в 1943 году, похоронили в Новосибирске.

Вчера в Новосибирске на Заельцовском кладбище похоронили погибшего в 1943 году участника Великой Отечественной войны Афанасия Курчеева. Об этом рассказали в пресс-центре мэрии города.

Уточняется, что семья погибшего долгие годы ничего не знала о его судьбе. В результате его останки были обнаружены под Новосибирском.

“Бабушка не получила похоронку, только уведомление, что муж пропал без вести. В семье данные о нем искали из поколения в поколение”, — рассказала его правнучка.

Напомним, что жителя Новосибирской области мошенники заставили поджечь бердский военкомат

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Валерия Митрохина
Журналист

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