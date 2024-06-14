В Новосибирске рассказали, в какую сумму обходится выпускной вечер

В школах Новосибирска завершились последние звонки и экзамены, а выпускные вечера уже на подходе.

Родители и ученики активно готовятся к этим событиям, обсуждая в школьных чатах организационные вопросы и подготовку к торжествам.

По информации «МК в Новосибирске», на подготовку к выпускному в некоторых случаях были затрачены значительные суммы денег. На каждого ученика в среднем приходится около 15 000 рублей, включая расходы на банкет, наряды, услуги фотографа, видеографа, оформление зоны отдыха и подарки для учителей.

По данным сайта ПРОФИ, средний бюджет на выпускной вечер для семьи в Новосибирске составляет примерно 25-30 тысяч рублей, не учитывая дополнительные расходы на наряды для родителей и другие услуги.

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