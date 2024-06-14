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общество

В Новосибирске согласовали репертуар Элджея для выступления на фестивале

Фото: соцсети

В Новосибирске утвердили программу популярного рэпера Элджея на фестивале «Черника Music Fest» в родном городе.

Как сообщает ТАСС со ссылкой на замминистра Владимира Деева, песни, с которыми будет выступать рэпер Элджей, рассматривали в областном Минкульте.

Песни пришлось согласовывать из-за жалоб активистов, по мнению которых некоторые композиции пропагандируют запрещенные вещества.

«Находимся в постоянном контакте с организаторами, они заверили, что все понимают, с исполнителями определенную работу провели», — сказал Деев.

Фестиваль пройдет в парке «Арена» 15 и 16 июня. Сам Элджей является новосибирцем.

Напомним, что в школах Новосибирска собирают на выпускные по полмиллиона рублей.

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Нина Раневская
Журналист

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