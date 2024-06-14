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общество

В Новосибирске спасатели предупредили жителей об аномальной погоде на выходных

Фото: Сиб.фм

Аномальная жара начинается в Новосибирске.

Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в Новосибирске в эти выходные ожидается сильная жара.

Сегодня, 14 июня, воздух прогреется до +27 градусов, ветер будет дуть до 8 метров в секунду.

А в субботу и воскресенье ожидается уже до +33 градусов днем.

В связи с чем спасатели МЧС по Новосибирской области предупреждают жителей региона о том, что жаркая погода сохранится в регионе до 17 июня.

Напомним, что в болотах Сибири обнаружили мощный источник опасного газа

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Валерия Митрохина
Журналист

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