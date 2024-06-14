В Новосибирске спасатели предупредили жителей об аномальной погоде на выходных

Аномальная жара начинается в Новосибирске.
Как сообщает Западно-Сибирский гидрометцентр, в Новосибирске в эти выходные ожидается сильная жара.
Сегодня, 14 июня, воздух прогреется до +27 градусов, ветер будет дуть до 8 метров в секунду.
А в субботу и воскресенье ожидается уже до +33 градусов днем.
В связи с чем спасатели МЧС по Новосибирской области предупреждают жителей региона о том, что жаркая погода сохранится в регионе до 17 июня.
Напомним, что в болотах Сибири обнаружили мощный источник опасного газа