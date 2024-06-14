В Новосибирске в отставку уходит начальник управления художественного облика города

Начальник управления художественного облика Новосибирска завершает работу.

Олег Хорошунов, начальник управления художественного облика мэрии Новосибирска, рассказал Сиб.фм о том, что уходит в отставку после 3,5 года работы.

По его мнению, за это время ему удалось убрать 1,5 тысячи незаконных киосков, а также демонтировать более 500 незаконных рекламных конструкций.

Последний рабочий день Хоршунова будет 28 июня 2024 года.

Напомним, что в Новосибирской области директора лесхоза оштрафовали за продажу дорогих дров