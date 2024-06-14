В Новосибирске за мошенничество с маткапиталом осудили 55-летнюю цыганку

В Новосибирске осудили 55-летнюю цыганку, которая обманом получила материнский капитал.

Новосибирский областной суд вынес решение в отношении 55-летней женщины, которая путешествовала по Сибири вместе со своим мужем. Она получила материнский капитал, хотя на самом деле не имела детей.

История началась в Красноярске. 48-летняя Елизавета Осипова решила придумать себе ребенка. В ЗАГСе она нашла знакомую сотрудницу, которая согласилась за деньги подтвердить, что женщина родила в домашних условиях.

Представители цыганки в ЗАГСе заявили, что у нее есть ребенок, которого она родила дома. Однако эту информацию никто не стал проверять. Все это было сделано лишь для того, чтобы получить материнский капитал.

Через три дня со свидетельством о рождении ребенка в январе 2017 года цыганка направилась в Управление Пенсионного фонда РФ, где получила 453 026 рублей.

Получив деньги, цыганка переехала в Новосибирск, где попыталась оплатить ими жилье в Алтайском крае. В то же время в феврале 2023 года Осипову уже судили за мошенничество в Канском городском суде Красноярского края.

Цыганку объявили в розыск, и после нескольких операций с оплатой недвижимости ее задержали в Новосибирске. Дело рассматривал Центральный районный суд. На заседании она заявила, что ее сожитель подтолкнул к мошенничеству с материнским капиталом.

В результате Елизавету признали виновной в мошенничестве при получении выплат и назначили наказание в виде 2 лет и 4 месяцев лишения свободы в колонии общего режима.

Цыганка подала апелляционную жалобу, но ее отклонили. Об этом сообщает «МК в Новосибирске».

Напомним, что в Академгородке Новосибирска заметили онаниста.