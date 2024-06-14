В Новосибирске жители Ленинского района чаще всего жалуются на бездомных собак

В Новосибирске жители Ленинского района чаще сталкиваются с бродячими собаками.

Как сообщает АиФ-Новосибирск со ссылкой на департамент энергетики, жилищного и коммунального хозяйства мэрии, с начала этого года в общественную приемную мэра поступило 65 обращений от горожан, которые жаловались на бездомных животных.

Как сообщили в городской администрации, с начала 2024 года местные жители направили 65 обращений, связанных с проблемой бродячих собак. Больше всего обращений поступило от жителей Ленинского района — 38. От жителей Октябрьского и Дзержинского районов было получено 10 и 6 заявок соответственно.

В 2023 году от жителей Новосибирска поступило 123 жалобы за аналогичный период времени.

Напомним, что с начала 2024 года в Новосибирске поступило 827 жалоб на бездомных собак.