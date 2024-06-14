В Новосибирской области разоблачена преступная группировка телефонных мошенников

Группа телефонных мошенников была поймана в Новороссийской области.

Как сообщает пресс-служба МВД России по Новосибирской области, в регионе были задержаны 22 местных жителя по подозрению в совершении телефонных мошенничеств.

По предварительным данным, в период с 2021 года по 2022 год группировка обзванивала граждан по всей России и предлагала оформить кредит, но для этого, по их словам, было необходимо оплатить комиссии.

В результате правоохранительные органы установили 168 фактов мошенничества — их ущерб составил 10 миллионов рублей.

Сейчас в отношении мошенников возбуждено уголовное дело по статье “мошенничество с использованием электронных средств платежа” – им грозит до 10 лет лишения свободы.

Напомним, что в Новосибирске за мошенничество с маткапиталом осудили 55-летнюю цыганку