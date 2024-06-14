В Новосибирской области выпустили в водоемы более 73 млн мальков ценных видов рыб

В Новосибирской области выпустили более 73 миллионов мальков ценных видов рыб в водоемы.

Как сообщает пресс-служба Минсельхоза Новосибирской области, в регионе завершили зарыбление водоемов рыбопосадочным материалом ценных видов рыб. Специалисты выпустили в озера разные виды рыб: мальков пеляди, карпа, сазана, белого амура, толстолобика, щуки и других.

Согласно информации, товарную рыбу в регионе выращивают, ориентируясь на сезонные этапы. Весной (в мае и июне) молодь выпускают в водоемы, а осенью и зимой рыбу вылавливают. В регионе для этого используются более ста озер и прудов.

В регионе лидером по объемам зарыбления является пелядь. В природе она обитает гораздо севернее, но благодаря современным технологиям инкубации икры и выращивания рыбопосадочного материала позволяют разводить этот вид сиговых рыб здесь.

«В текущем году рыбохозяйственные организации области выпустили в водоемы рыбопосадочный материал в количестве 73 млн 104 тыс. штук, что на 339 тыс. штук больше, чем в 2023 году. Для зарыбления использовался в основном рыбопосадочный материал, выращенный в питомниках и инкубационных цехах Новосибирской области, небольшая часть завозилась из соседней Кемеровской области», — рассказал и.о. министра сельского хозяйства области Андрей Шинделов.

Напомним, что новосибирские грибники похвастались своими находками.