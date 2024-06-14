В водоемы Новосибирской области выпущено более 73 миллионов мальков ценных видов рыб

«В текущем году рыбохозяйственные организации области выпустили в водоемы рыбопосадочный материал в количестве 73 млн 104 тыс. штук, что на 339 тыс. штук больше, чем в 2023 году. Для зарыбления использовался в основном рыбопосадочный материал, выращенный в рыбопитомниках и инкубационных цехах Новосибирской области, небольшая часть завозилась из соседней Кемеровской области», – подчеркнул исполняющий обязанности министра сельского хозяйства региона Андрей Шинделов.

В увлечении объемов зарыбления рыбохозяйственных водоемов Новосибирской области немаловажную роль играет поддержка со стороны государства. Помощь рыбохозяйственным организациям предусмотрена в рамках утвержденной региональным Правительством госпрограммы «Развитие сельского хозяйства и регулирование рынков сельскохозяйственной продукции, сырья и продовольствия в Новосибирской области.

Также исполняющий обязанности министра отметил, что по объемам зарыбления в Новосибирской области среди видов рыб лидирует пелядь. «Это не аборигенный вид рыбы для наших озер, в природе она водится гораздо севернее, но благодаря современным технологиям инкубации икры и получения рыбопосадочного материала, мы имеем возможность обеспечивать этой ценной сиговой рыбой наших новосибирских потребителей», – рассказал он.

В 2024 году на развитие товарного рыбоводства и промышленного рыболовства рыбохозяйственным организациям за счет средств областного бюджета Новосибирской области предусмотрена государственная поддержка в размере 23 млн рублей на возмещение 50% стоимости приобретенного рыбопосадочного материала для зарыбления водоемов, 50% стоимости приобретенных технических средств и оборудования, в том числе на условиях финансовой аренды (лизинга) и 50% стоимости приобретенных кормов, комбикормов и кормовых добавок для выращивания товарной рыбы.