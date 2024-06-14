За год стоимость вторичного жилья в Новосибирске увеличилась на 7%

За год цены на вторичное жилье в Новосибирске выросли на 7%.

По данным исследования «Яндекс Недвижимости», в мае 2024 года цена за квадратный метр вторичного жилья в Новосибирске не изменилась по сравнению с апрелем и составила 112 тысяч рублей. За последний год стоимость вторичного жилья в городе выросла на 7,1%.

Согласно исследованию, рост цен на вторичное жилье в крупных городах России начал замедляться. В мае средняя стоимость вторичного жилья в городах-миллионниках увеличилась всего на 0,2%, тогда как в апреле этот показатель был на уровне 0,7%.

Евгений Белокуров, коммерческий директор «Яндекс Недвижимости», отметил, что на вторичном рынке жилья ожидается рост предложения. Это связано с тем, что в эксплуатацию продолжают вводить новые объекты. По сравнению с прошлым годом среднее время продажи вторичной квартиры увеличилось на три месяца.

По данным «РИА Рейтинг», Новосибирск занимает 87-е место среди 100 крупнейших городов России по доходности инвестиций в недвижимость.

За последние три года лидерами по доходности от вложений в недвижимость стали Норильск (29%), Горно-Алтайск (23,9%) и Таганрог (23,8%).

Напомним, что в Новосибирске двух подростков увезла скорая после ДТП с самокатами.