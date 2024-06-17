Алкотестеры вместо пива: что предложили изменить на заправках депутаты

Ярослав Нилов, депутат Госдумы от ЛДПР и глава комитета по труду, предложил Минтрансу и МВД установить на автозаправочных станциях алкотестеры. Цель данного проекта понять нетрудно – профилактика пьянства за рулем. Между тем, чуть больше года назад в Думу поступил противоположный законопроект, который должен был разрешить продажу на заправках пива – чтобы помочь бизнесу.

Идея, по словам депутата, появилась во время его рабочей поездки в Ростовскую область, где ему в одном из гостинично-ресторанных комплексов в городе Шахты продемонстрировали такой установленный алкотестер.

— Смысл этих предложений: для профилактики пьянства за рулем. И для того, чтобы водители чувствовали себя спокойно и безопасно, не опасаясь, не размышляя, не попадая в некую эмоционально-психологическую беседу, когда они начинают судорожно вспоминать, употребляли ли они накануне чего-то или не употребляли, — комментирует Ярослав Нилов. — Может быть осталось что-то остаточное или не осталось. Водитель должен себя чувствовать спокойно и уверенно за рулем.

Он добавил, что подобная практика уже действует в ряде стран Европы. А для большей уверенности водителей депутат также предложил продавать карманные алкотестеры всем желающим, чтобы каждый мог в случае сомнения провериться самостоятельно.

Между тем, еще год назад в Госдуме на рассмотрении находился законопроект, разрешающий продажу на АЗС пива и других алкогольных напитков крепостью не выше 16,5 градусов. Это новшество, по мнению представителей «Независимого топливного союза», должно было принести дополнительную прибыль владельцам заправок и дополнительное удобство их пользователям. Легализовать продажу пива на АЗС так и не удалось — после 2022 года топливному бизнесу стало не до пива и автор законопроекта сам отозвал его после шести лет рассмотрений и споров.