На трех улицах Новосибирска ограничат движение

В Новосибирске временно вводят ограничения на движение транспорта и ночную парковку.

По информации мэрии города, с 20 июня сужается проезжая часть на улице Николая Островского на 3 метра и на улице Ольги Жилиной у дома № 60 на 5 метров. А с 28 июня ограничение на 3,5 метра будет действовать на улице Щетинкина у дома №36.

Эти ограничения связаны с проведением ремонтных работ на теплотрассах компанией ООО «НТСК».

Кроме того, с 24 июня с 00:30 до 06:00 еженедельно в четверг запрещена парковка на улице Петухова от дома № 12 до дома № 16/5. Мэрия объяснила, что эти меры введены для организации уборки улично-дорожной сети.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Академгородке Новосибирска под машиной провалился асфальт.