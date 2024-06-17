В Новосибирске объявили экстренное предупреждение 18 июня

Из-за резкой смены погоды в Новосибирске предупредили о возможных ЧС.

Как сообщили синоптики ФГБУ «Западно-Сибирское УГМС», в период с 18 по 21 июня на реке Обь продолжится подъем уровня воды в связи с увеличением сбросов воды в нижний бьеф Новосибирского водохранилища.

Главное управление МЧС России по Новосибирской области призывает жителей, чьи дома находятся в зоне возможного подтопления, предпринять меры по сохранности имущества, а при их подтоплении сразу же сообщать в спасательную службу и подготовиться к эвакуации.

При возникновении любой нештатной ситуации и необходимости помощи спасателей следует звонить по телефонам служб спасения 101, 112 или по телефону доверия Главного управления МЧС России по Новосибирской области по номеру 23-99-999.

Напомним, что в Новосибирске на рабочей неделе сохранится жара и польют дожди