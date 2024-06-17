В Новосибирске Ростех поставил войскам партию бомбардировщиков Су-34

Очередную партию бомбардировщиков Су-34 доставили из Новосибирска.
В пресс-службе Ростеха сообщили о том, что объединенная авиастроительная корпорация передала Минобороны России очередную партию двухместного всепогодного фронтового бомбардировщика Су-34.
По словам генерального директора Ростеха Владимира Артякова, машина востребована в зоне специальной военной операции.
“Возможности самолета позволяют летчикам эффективно выполнять задачи на любом театре военных действий с применением неуправляемых и управляемых авиационных средств поражения”, — рассказал Владимир.
Напомним, что бабушка из Новосибирска связала заговоренные шапочки для бойцов СВО