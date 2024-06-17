Жители Новосибирска в мае потратили на покупку апартаментов 643 млн руб

В Новосибирске местные жители потратили на покупку апартаментов 643 миллиона рублей.

В пресс-службе бизнес-комьюнити One Company сообщили, что в Новосибирске в мае 2024 года было продано 103 апартамента по договорам долевого участия на общую сумму 643 миллиона рублей.

По словам директора по развитию компании Алексея Сержанова, такой рост связан со стремлением клиентов успеть воспользоваться льготной ипотекой перед ее завершением.

Отмечается, что стоимость квадратного метра жилья в апартаментах Новосибирска составляла 203,8 тысячи рублей — это на 26,2% выше, чем за май 2023 года.

Напомним, что в Новосибирске Обь вошла в лидеры среди малых городов по числу сделок с новостройками