Дома жителей села Толмачёво под Новосибирском забаррикадировали высокими бордюрами — они не могут выехать из гаражей

В администрации Толмачёвского сельсовета отрицают данную проблему.

Жители улицы 60 лет Октября села Толмачёво под Новосибирском не могут выехать и заехать на территорию своих домов из-за высоких бордюров. Об этом они рассказали корреспонденту Сиб.фм.

Со слов местной жительницы Ксении, с проблемой столкнулись жители 50 домов. Ремонт дороги начали еще в мае.

«Ремонтные работы ведутся на одной улице. От начала до конца. Это примерно, наверное, домов 50. Нам заблокировали выезды из домов высокими бордюрами», — пожаловалась она.

На предоставленной фотографии видно, что высота поребриков 26 см, а на некоторых участках, по словам Ксении, все 30 см, что не позволяет ни одной машине их переехать.

«Странно сделан проект. Мы с начала мая не можем ни выехать, ни заехать к своему дому», — отметила она.

По словам жителей посёлка, никто не решается снести преграду своими силами, так как боятся за это понести ответственность.

«Если мы их сейчас снесем, то наверняка нас заставят их потом восстанавливать за свой счёт», — предполагают жители.

По их словам, они жаловались в администрацию, но им сообщили, что всё сделано согласно проекту.

«Люди справляются самостоятельно. Кто-то засыпает гравием, другие кладут доски, но все равно задевают днищем. Нужна очень высокая машина, чтобы не задеть», — пожаловались сибиряки.

Исполняющий обязанности главы Толмачёвского сельсовета Новосибирского района Максим Лаубер в разговоре с журналистом Сиб.фм заявил, что таким образом работники убирают воду с дороги.

«А почему бордюры выше делаем? Потому что убираем воду с дороги. Естественно, рельеф выравниваем. У каждого есть подсыпанная дорога, всем абсолютно подъезд к дому мы устраиваем», — сказал он.

Лаубер предположил, что местные жители вводят журналистов в заблуждение, скинув фотографии, когда бордюры только установили. По его словам, сейчас все спокойно могут заехать на свою территорию.

«Вас вводят в заблуждение. У каждого дома подсыпана дорога. Может вам сфотографировали и скинули, когда бордюры только поставили», — предположил он.

Однако толмачёвцы утверждают, что проблема никак не устранена и никто им не подсыпал дорогу к дому. Сибиряки прислали новые фотографии, сделанные 18 июня. На них видно, что асфальт еще не положили, а бордюры по-прежнему мешают заехать домой. Кроме этого, после проливного дождя на дороге образовались лужи.





Сейчас местные задумываются написать иск в прокуратуру.