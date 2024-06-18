На Алтае выдвижение кандидата от КПРФ на пост главы региона привело к политическому скандалу

Выдвижение депутата Госсобрания от КПРФ Петра Букача на пост главы региона привело к скандалу. В знак протеста активист Павел Пастухов написал заявление об исключении из компартии.

15 июня стало известно о том, что коммунисты Республики Алтай выдвинули депутата Государственного собрания Эл Курултай Петра Букача кандидатом на пост главы региона, выборы которого пройдут 6-8 сентября. А 17 июня в знак протеста один из активистов КПРФ Павел Пастухов написал заявление с просьбой исключить его из членов партии с подписью «в связи с недоверием руководству партии как на республиканском, так и на федеральном уровне». Копия заявления есть в распоряжении Сиб.фм.

«Рано или поздно это должно было произойти. Я покинул КПРФ и более не хочу участвовать в их играх. Они слили выборы президента России, выдвинув старика и набрав чуть больше 5%, а сейчас предлагают заведомо слабого и неизвестного человека на пост главы Республики Алтай, тем самым, сдаваясь ещё не начав предвыборную гонку», – заявил Пастухов.

Ранее Пастухов неоднократно выдвигался на выборах различных уровней, но безуспешно.

«Я всегда был бойцом-коммунистом, идущим к победе, никогда не останавливался перед трудностями независимо от уровня выборов, но под этим «красным» флагом более я не пойду воевать, не буду выдвигаться от КПРФ по 6 округу, отказываюсь возглавлять региональный список КПРФ в 3 группе», – сообщил он.

Напомним, четверо претендентов подали в ресизбирком документы для участия в предстоящих выборах главы Республики Алтай. Это врио главы региона Андрей Турчак от «Единой России», Василий Толмачев, выдвинутый регобъединением «Гражданская сила», Олег Добрынин от партии «Родина», и Александр Климов, которого выдвинула «Казачья партия РФ» в Республике Алтай.