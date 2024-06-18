Новосибирск занял седьмое место в топ-10 самых умных городов России

По итогам 2023 года, Новосибирск занял седьмое место из десяти в рейтинге самых умных городов России в категории «Крупнейшие города».

Об этом сообщает пресс-служба областного правительства. Рабочий поселок Кольцово, в свою очередь, занял второе место в категории «Административные центры».

Министр цифрового развития и связи региона Сергей Цукарь отметил, что областной центр за год поднялся на одну строчку в рейтинге. Наукоград Кольцово поднялся на четыре позиции.

В списке лидеров категории «Крупные города» оказались Тюмень, Владивосток и Севастополь, в «Крупнейших городах» — Москва, Санкт-Петербург и Казань, в «Больших городах» — Южно-Сахалинск, Нефтекамск и Реутов. В категории «Административные центры» Кольцово в списке лидеров вместе с Чернушским городским округом и Дубной.

Ранее Сиб.фм сообщал, что в Новосибирской области объем ввода многоквартирных домов упал почти на 37%.