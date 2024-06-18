Новосибирская многодетная семья во второй раз устроила пикет в Москве, чтобы встретиться с Путиным

Семья переживает, что останется без жилья.

Многодетная семья Белозеровых из Новосибирска устроила пикет на Красной площади в центре Москвы с целью добиться встречи с президентом России Владимиром Путиным.

В семье растут восемь детей. Отец семейства решил перестроить дачу в дом для постоянного проживания. Хотя ему удалось провести реконструкцию, он столкнулся с трудностями в получении необходимых разрешений.

Местные власти Новосибирска сообщили ему, что земля, где находится дом, предназначена для строительства многоэтажных зданий, что вызвало у семьи беспокойство из-за возможной утраты жилья.

Это уже второй визит семьи в столицу в попытке решить свою проблему.

Ранее Сиб.фм сообщал, что американский разведчик Скотт Риттер высказался об аресте главы Корпорации развития Новосибирской области Александре Зырянове.