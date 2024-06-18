Новосибирская область вошла в топ-10 самых умных регионов России

Новосибирская область получила три награды Минстроя России по итогам расчета индекса цифровизации городского хозяйства «IQ городов» за 2023 год в рамках федерального проекта «Умный город», реализованного по нацпроектам «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Итоги были представлены на V Международном форуме по развитию и цифровой трансформации городов «Умный город».

«Проект направлен на развитие цифровой трансформации городской среды в регионах и ориентирован на повышение качества жизни населения. Оценка проводится ежегодно по 14 направлениям: развитие городской среды и жилищно-коммунального хозяйства, экология, здравоохранения, образование, транспорт, строительство, цифровая трансформация государственного и муниципального управления и другие. Областной центр за год поднялся на одну строчку рейтинга, наукоград Кольцово – на четыре», – отметил министр цифрового развития и связи Новосибирской области Сергей Цукарь.

Проект «Умный город» реализуется Минстроем России с 2018 года в рамках нацпроектов «Жилье и городская среда» и «Цифровая экономика». Его цель – повышение конкурентоспособности российских городов, создание эффективной системы управления городским хозяйством и обеспечение безопасных и комфортных условий для жизни горожан. С 2022 года в Новосибирской области индекс цифровизации городов проекта «Умный город» курирует министерство цифрового развития и связи региона.

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