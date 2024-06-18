Новосибирского директора «Центра водных видов спорта» оставили под стражей

В Новосибирске продолжается следствие по делу директора «Центра водных видов спорта» Дмитрия Оленикова, который был задержан в апреле 2024 года.

Ему предъявлены обвинения в растрате и получении взятки.

По версии следствия, Олеников использовал фиктивные договоры аренды бассейна, что привело к ущербу в размере более 6 млн рублей. Также ему инкриминируется получение взятки в размере 1,4 млн рублей за реализацию этой схемы.

Суд продлил меру пресечения в виде заключения под стражу для Оленикова до 2 августа 2024 года. Защита обвиняемого пыталась изменить меру пресечения на домашний арест, однако апелляционная жалоба не была удовлетворена.

Ранее Сиб.фм сообщал, что под Новосибирском мужчину отправили в колонию на два года за незаконную вырубку берез.