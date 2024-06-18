Под Новосибирском неадекватный сосед терроризирует жителей дома

В Бердске ранее судимый мужчина разбил окно в подъезде.

В Бердске Новосибирской области жители дома на улице Карла Маркса, 11, пожаловались на мужчину, который неадекватно ведёт себя под воздействием алкоголя.

Местный житель рассказал корреспонденту Сиб.фм, что Алексей мешает соседям спокойно жить.

«В подъезде проживает молодой человек, который злоупотребляет алкоголем и в этом состоянии мешает соседям спокойно жить. Последний раз разбил окно в подъезде, шумел, бегал полуголый по двору. Хорошо, что это всё ночью происходило, никто ему не попался», — поделился собеседник.

Очевидец добавил, что соседи вызвали полицию, однако мужчину не задержали.

«Молодой человек проживает один, имеет судимость. Я к нему заходил, он пообещал всё убрать и вставить окно, но так ничего не сделал. Как на него воздействовать не знаю», — пожаловался сибиряк.