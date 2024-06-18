Под Новосибирском скончалась 9-летняя девочка при странных обстоятельствах

Родственники девочки утверждают, что перед смертью ребёнок съела много конфет.

В селе Каменка скончалась 9-летняя девочка 17 июня. Об этом сообщили в группе центра спорта «Олимпик», обратил внимание корреспондент Сиб.фм

«Алине (имя изменено) было всего 9 лет , она ходила к нам в центр и озаряла улыбкой каждый день! Приносим свои соболезнования родным и близким», — написано в группе.

В Следственном комитете региона сообщили, что по данному инциденту начата проверка.

«Следственные органы проводят уголовно-процессуальную проверку по факту смерти несовершеннолетней в одном из медицинских учреждений Новосибирска. Следователи устанавливают обстоятельства произошедшего», — сообщили в СК.

Знакомые семьи рассказали, что девочка якобы съела много конфет на голодный желудок. Алину стало тошнить, ей вызвали скорую, однако в больнице она скончалась.

Местные жители открыли сбор средств для матери девочки.