Депутаты Заксобрания направили главе региона законопроект «Об экологическом просвещении в Новосибирской области»

Сегодня комиссия Законодательного Собрания Новосибирской области по экологии приняла решение направить Губернатору проект регионального закона об экологическом просвещении.

Состоялось заседание комиссии, в ходе которой об итогах деятельности рабочей группы по разработке Закона Новосибирской области «Об экологическом просвещении в Новосибирской области» сделал доклад депутат Роман Мурзин. Он напомнил: 18 октября 2023 года была создана рабочая группа, в ее состав вошли депутаты, представители министерств областного Правительства и мэрии Новосибирска, прокуратуры, общественности. На заседаниях рассматривали предложения о терминологии в системе мер в сфере экологического просвещения, полномочиях органов государственной власти, формах поддержки экоактивистов. Текст законопроекта дорабатывался во взаимодействии с областными исполнительными органами власти, аппаратом комиссии по экологии, департаментом по социально-экономическим вопросам и департаментом по правовым вопросам Законодательного Собрания.

«Следующий шаг – это получение заключения от Губернатора Новосибирской области», – резюмировал член комиссии регионального парламента по экологии Роман Мурзин.

Законопроект включает 12 статей. В них сформулированы цели и задачи экологического просвещения, полномочия органов власти и меры государственной поддержки в этой сфере, обозначены аспекты функционирования Совета по вопросам экологического просвещения. Закон понимает под экологическим просвещением систематическую и целенаправленную деятельность, осуществляемую посредством распространения экологических знаний об экологической безопасности, информации о состоянии окружающей среды и об использовании природных ресурсов. Все события, касающиеся экологии, планируется консолидировать в Плане мероприятий, который будет составляться на год и размещаться для общего доступа на сайте в сети Интернет.

Заместитель председателя комиссии регионального парламента по экологии Ярослав Фролов сказал: «Практически все члены комиссии принимали непосредственное участие в разработке данного законопроекта. Вопрос даже назревшим нельзя назвать, он уже перезревший. Мы каждый на своем уровне в своей сфере деятельности сталкиваемся с тем, что приходится решать задачи экологического просвещения. Принятие закона сделает эту деятельность более предметной и целенаправленной».

Поступило предложение принять информацию к сведению и рекомендовать направить Губернатору проект Закона Новосибирской области «Об экологическом просвещении в Новосибирской области». Это решение члены комиссии приняли единогласно.