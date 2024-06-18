Россиян накормили сибирским мороженым в павильоне крупного банка на ВДНХ

Любимое лакомство детей и взрослых доставили из Сибири в Москву специальным рейсом.

В рамках выставки «Россия» на ВДНХ Сбер и сибирский производитель «Купинское мороженое» провели совместный квиз, который был посвящен интересным фактам о Сибири. По окончании квиза все его участники могли насладиться бесплатными эскимо и пломбирами, которые также получали и юные посетители мастер-классов в детской локации павильона.

А еще посетители павильона охотно оформляли банковские карты с уникальным сибирским дизайном, приобретали эксклюзивные открытки с изображением достопримечательностей Новосибирской, Кемеровской, Томской и Омской областей, Красноярского и Алтайского краев, республик Алтай, Хакасия и Тыва. Дети раскрашивали книжки-раскраски, иллюстрирующие города Сибири. Все это было создано с использованием нейросети Kandinsky и сервиса GigaChat специально для выставки «Россия».

Дмитрий Солнцев, председатель Сибирского банка Сбербанка:

«Представляя наши уникальные регионы на ВДНХ, открывая бесконечные грани всей огромной Сибири, мы решили дать возможность гостям выставки «Россия» попробовать Сибирь на вкус с помощью одного из самых любимых и самых семейных лакомств – мороженого. Мы благодарим нашего партнера – «Купинское мороженое» — за помощь в воплощении идеи. Уверен, что гости выставки не остались равнодушными».

Алексей Руденских, генеральный директор ООО «Купинское мороженое»:

«Для «Купинского мороженого» большая честь выступить визитной карточкой родного региона и продемонстрировать не словом, а делом гостеприимство и качество Сибири гостям и жителям столицы. Благодарим сотрудников банка за доверие и возможность доставить радость и удовольствие детям».

Международная выставка-форум «Россия» — демонстрация главных достижений страны. Её участники — все 89 регионов России, федеральные министерства и ведомства, корпорации и общественные организации. ВДНХ — масштабная проекция всей России.